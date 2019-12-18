В Ташкенте при строительстве метро погибли четыре человека
В Ташкенте из-под завала при обрушении грунта во время строительства одной из линий метрополитена извлекли тела четырех рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости».
18 декабря на строящемся участке Юнусабадской линии метро произошло обрушение 250 кубометров грунта. Возможной причиной обрушения стали продолжительные осадки.
В настоящее время поисковые работы продолжаются.
Протяженность трех линий Ташкентского метрополитена составляет 36,1 километра. Он насчитывает 29 станций.