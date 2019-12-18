Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия. Об этом сообщает сайт столичного департамента здравоохранения.

По информации мэрии, мужчина выполнил «просьбу неизвестного лица».

«Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание», — говорится в заявлении.

В мэрии отметили, что данного охранника уже уволили.

Ранее СМИ сообщали об увольнении около 100 медиков из-этой больницы.

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