В калмыкской колонии раскрыли террористическую ячейку из ста человек

В колонии №2 в Калмыкии раскрыли террористическую ячейку, в составе которой более 100 заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Как отмечается, террористическую организацию сформировал примерно в 2013 году уроженец Дагестана, находящийся в колонии за незаконный оборот оружия.

Руководство исправительного учреждения за взятку оказывало покровительства членам ячейки.

По словам Петренко, в связи с произошедшим на территории Калмыкии, в том числе в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области были проведены масштабные следственные мероприятия. Прошли обыски в домах заключенных и их родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемыми проходят 22 человека: пятеро из них задержаны, остальные отбывают наказание или уже скончались.

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