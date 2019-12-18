В среду, 18 декабря, в Москве побит температурный рекорд 1956 года, +2,9°C против +2,8°C. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Известно, что максимальный температурный рекорд для 18 декабря был установлен в российской столице в 1886 году (+5,3)°C. Синоптики не исключают вероятности, что столбик термометра может подняться в этот день до +6°C.

Отмечается, что аномальная погода будет в Москве и на следующий день, 19 декабря. Для этого дня абсолютный рекорд был установлен в 1982 году (+5,3°C).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Облачная погода ожидается в столице 18 декабря

— Среда в Москве может стать самым теплым 18 декабря за всю историю метеонаблюдений