В Москве зафиксирована нехватка кислорода в воздухе
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В Москве и Московской области зафиксирована нехватка кислорода в воздухе. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«По медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая погода может быть опасна и вызвать осложнения у метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии.
По данным синоптиков, погода с отсутствием солнечного света может негативно влиять на физическую работоспособность.
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