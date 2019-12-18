В Москве зафиксирована нехватка кислорода в воздухе

В Москве и Московской области зафиксирована нехватка кислорода в воздухе. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«По медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая погода может быть опасна и вызвать осложнения у метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии.

По данным синоптиков, погода с отсутствием солнечного света может негативно влиять на физическую работоспособность.

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