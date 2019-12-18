Мнение россиян об отношениях с Украиной узнали эксперты

Проведенный среди россиян опрос выявил, что больше половины жителей России считают отношения с Украиной больше плохими, а не хорошими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Так 30% россиян видят российско-украинские взаимоотношения в чем-то хорошими, а 12% затруднились ответить на данный вопрос. Всего лишь 5% твердо ответили, что считают взаимоотношения двух стран положительными.

Кроме того, опрос показал, что 43% жителей России полагают, что взаимоотношения России и Украины в будущем придут в норму, однако не будут такими же союзническими. 19% респондентов выразили мнение, что отношения между странами нормализуются и станут дружественными. 11% ответили, что настроения между странами будут только ухудшаться.

Уточняется, что о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском положительно высказались 9% россиян, 21% ответил отрицательно, а 35% заявили, что ничего не знают о его деятельности.

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