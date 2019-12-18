В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда

МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна. Об этом сообщает Kyodo.

Согласно предоставленной дипведомством информации, в районе южнокурильского архипелага Хабомаи восемь судов занимались выловом краба. При проверке пограничники из России заметили несостыковки в записях бортовых журналов у пяти судов.

Задержанные корабли проследовали в Южно-Курильск.

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