Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Президент Украины Владимир Зеленский оценил проходящие в Киеве столкновения между протестующими и полицией. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что общественные беспорядки не является путем цивилизованной страны.

Украинский лидер подчеркнул, что власти уважают и прислушиваются к мнению народа, однако на акциях недовольство земельной реформой высказывают не сами фермеры.

Зеленский также пообещал, что Украина будет двигаться по направлению к лучшей жизни и добавил, что украинцам нужно прислушиваться друг к другу, уважать и жить вместе.

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