Пять рыболовецких суда из Японии задержаны погранслужбами России

Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источник в японском МИД.

Отмечается, что рыбаков, которые занимались отловом осьминогов, задержали в рамках проверки. Также уточняется, что их деятельность не нарушала российско-японский договор о сотрудничестве в области морских живых ресурсов, действующий с 1998 года.

Также газета Hokkaido Shimbun рассказала о том, что пограничниками была произведена инспекция восьми лодок, три из которых вернулись в Немуро.

Из остальных задержанных, которые были доставлены в бухту Южно-Курильска, четыре относились к двум рыболовецким кооперативам в Немуро, еще одно судно принадлежит кооперативу в регионе Тохоку на острове Хонсю.