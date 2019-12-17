Почти 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

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Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года
Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».

По данным на 23.30 (мск), в Домодедово задержано три рейса и 16 — отменено.

Кроме того, во Внуково задержано девять рейсов.

В свою очередь, в Шереметьево задержан один рейс.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

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