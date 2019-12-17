Губернатор Пермского края объявил 31 декабря выходным для своих сотрудниц

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что освобождает от рабочих обязанностей женщин аппарата правительства региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решетников считает, что вопрос объявления 31 декабря выходным днем в регионе зависит от решения правительства России.

Он добавил, что руководители бюджетной сферы и госслужащих сами могут отработать этот вопрос.

«Я в своем секретариате женщин отпущу домой 31 декабря, мы так договорились, что с коллегами постараемся решить все вопросы в этот день сами», — сказал глава Пермского края.

До этого еще два региона приняли решение о выходном 31 декабря.

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