Одуванчики и подснежники расцвели в Москве

Аномально рано одуванчики, морозники, подснежники и экзотические магнолий показались в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сада.

По мнению специалистов, такое необычное цветение растений в декабре стало возможным из-за теплой температуры воздуха в столице, который может побить 133-летний рекорд.

«Шел 17 день зимы, а в Ботаническом саду... расцвели подснежники, спутав зиму с весной», — гласит подпись под фото сада в Instagram.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

— Синоптики пообещали аномальное потепление в европейской части России