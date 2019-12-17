Одуванчики и подснежники расцвели в Москве
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Аномально рано одуванчики, морозники, подснежники и экзотические магнолий показались в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сада.
По мнению специалистов, такое необычное цветение растений в декабре стало возможным из-за теплой температуры воздуха в столице, который может побить 133-летний рекорд.
«Шел 17 день зимы, а в Ботаническом саду... расцвели подснежники, спутав зиму с весной», — гласит подпись под фото сада в Instagram.
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