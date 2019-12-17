В Новороссийские мужчина пытался убить себя и двухлетнего сына

В Новороссийские мужчина хотел убить себя вместе с двухлетним сыном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

Согласно данным следствия, 16 декабря мужчина взял ребенка у супруги, с которой они проживают раздельно, под предлогом совместного времяпрепровождения с сыном. В ночь на 17 декабря он решил убить себя и мальчика.

Так, он посадил ребенка в машину и отъехал от своего дома в станице Раевской в безлюдное место. Его автомобиль заметил местный житель и сообщил об этом правоохранителям.

Сотрудники полиции остановили мужчину и вызвали бригаду скорой помощи, которые госпитализировали ребенка.

Отмечается, что состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Мужчина также находится в лечебном учреждении, решается вопрос о его задержании.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.