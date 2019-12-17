В Омске избили главного редактора местного интернет-портала «Глагер» Константина Скачкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данному факту проводится проверка.

Согласно информации ведомства, 15 декабря Скачков обратился в больницу, оттуда в городскую полицию пришла справка.

По словам пострадавшего, его неизвестные избили его во дворе.

«Били сильно, но не недолго, очевидно, поэтому и выжил. Не взяли ничего: деньги, часы, телефон - все на месте», — рассказал Скачков.

Он добавил, что ему подбили глаза, выбили два зуба и оставили гематомы, однако его мозг не пострадал.