Россиянка зарезала сожителя и спрятала тело на балконе в Сургуте

Следователи подозревают жительницу Ханты-Мансийского автономного округа в том, что она зарезала своего сожителя, а потом попыталась прятать тело человека на балконе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как рассказали следователи, женщина сама пришла в полицию и заявила, что на ее балконе труп мужчины. После этого СК возбудил уголовное дело, однако в ходе расследования подозрения пали на саму россиянку. Выяснилось, что погибший какое-то время проживал с женщиной и ее знакомым в квартире, где было найдено тело. Все трое часто собирались и распивали спиртное.

По версии следствия, во время очередного застолья женщина атаковала мужчину и нанесла несколько ножевых ранений. Когда он скончался, она с сожителем спрятала его тело на балконе и продолжила выпивать

На данный момент решает вопрос о заключении под стражу подозреваемой.

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