Около 17 полицейских пострадали в протестах у Рады

У здания Рады, где проходят 17 декабря акции протеста против отмены моратория на продажу земли, получили травмы и ранения 17 украинских правоохранителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы МВД страны Зоряна Шкиряка.

По его словам, около 17 человек из числа сотрудников полиции пострадали. Также в ходе акций были задержаны 26 украинцев.

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Верховной рады, в частности, активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению дубинок против митингующих, активисты бросают в полицейских и сотрудников Национальной гвардии камни.

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