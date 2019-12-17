Аэропорты Москвы проверяют из-за угрозы взрыва
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Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский проверяют после анонимного звонка с угрозой о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.
Как отмечается, в настоящее время в аэропортах работают кинологи с собаками.
Аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация не была проведена.
Волна «минирований» судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Санкт-Петербурга началась в конце ноября. Пока опасные взрывчатые устройства не были обнаружены нигде.
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