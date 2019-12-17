Кобылкин: современные объекты термической обработки нужны отрасли ТКО

Отрасли ТКО нужны современные объекты термической обработки, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«Я тоже против мусоросжигания без разбора! Без ограничений и без жестких правил. Сейчас этот сегмент развивается без нормативного регулирования, практически неуправляемо. Но современные объекты термической обработки отрасли ТКО нужны, без них не обойтись. Так же как и другим странам, где данная промышленность введена в правовое поле, мы намерены четко регламентировать работу мусоросжигательных объектов в России, и именно по этой причине вносим регулирующие поправки в наш отраслевой - главный закон «Об отходах», - подчеркнул министр.

По его словам, термической обработке будут подвергаться только остатки отсортированных ТКО, безопасные «хвосты»: «И никак иначе».

«Мы вводим запрет на сжигание мусора, содержащего полезные фракции и не прошедшего тщательной сортировки.

Кроме того, все объекты мусоросжигания буду подвергнуты обязательной экологической экспертизе с самыми жесткими требованиями», - отметил Кобылкин.

«Только после внесения данного сегмента системы обращения с отходами в закон, мы сможем говорить об учете всех звеньев цепи комплексной утилизации ТКО, создания отрасли экономики замкнутого цикла, - констатировал министр. — Без этих объектов мы опять приводим остатки мусора на полигоны. Но Россия взяла курс на сокращение захоронения отходов на полигонах. И без термической безопасной обработки, повторюсь, нам не обойтись».

«Мы заканчиваем первый год реформы системы ТКО в России. Практически все законодательные нормы мы установили и внесли в федеральные законы. Остались штрихи, но очень важные, - отметил Кобылкин. - Поставили перед собой срок завершить нормативно-правовую настройку всего процесса регулирования отрасли - к марту 2020 года. И именно по этой причине сегодня нельзя терять время».