У живущих в Гатчине в доме с арсеналом детей не оказалось никаких документов

У восьми детей, чей отец хранил в доме в поселке Химози Гатчинского района склад оружия и надругался над малолетней дочерью, не обнаружили удостоверения личности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.

В настоящее время дети находятся в больнице. В администрации, органах опеки и здравоохранения, а также в школах не оказалось никаких сведений о несовершеннолетних детях.

В администрации района сообщили, что их отец также не был зарегистрирован, у него также нет документов о собственности на дом и участок.

Отмечается, что злоумышленник задержан. С детьми работают врачи и психологи, изучается вопрос о предоставлении им временного жилья.

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