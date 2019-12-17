Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области

Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.

Сотрудник инкассаторской службы сообщил в отдел МВД России по Новосергиевскому району о похищении сумки с денежными средствами.

По данным правоохранительных органов, инкассатор забрал выручку одной из организаций, поставил сумку на крышу служебной машины. К моменту прибытия сотрудника к банку сумка пропала.

Позднее 72-летний местный житель принес найденную сумку в отделение МВД, все средства находились на месте.

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