«Чудесный новогодний бонус» на картах «Тройка» начали отнимать у пассажиров

Один из пассажиров, который в результате сбоя ошибочно получил более 20 тыс. руб на карту «Тройка», рассказал, что средства с неё уже списали. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Богатство закончилось так же быстро, как и началось. Уже сегодня по пути домой система радостно объявила, что у меня большой жирный ноль на счету, и никуда я не поеду», — написал Дмитрий Староверов.

Ранее Департамент транспорта столицы подтвердил, что жители Москвы могут считать этот бонус подарком от ЦППК к Новому году. В ЦППК была направлена просьба «не блокировать такие «Тройки», чтобы у пассажиров оставалась «вера в новогодние чудеса».

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