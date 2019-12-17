Контрабандную партию метадона на 5,8 млрд рублей изъяли в московском аэропорту

Контрабандную партию метадона на 5,8 миллиарда рублей изъяли в московском аэропорту Внуково. Об сообщает пресс-служба ФТС России.

Как отмечается, наркотики следовали транзитом из Германии (Кельна) в Таджикистан. Запрещенные вещества были обнаружены в начале декабря сотрудниками таможенной службы.

По данным ФТС, на «черном рынке» подобный груз оценивается в 5,8-6 миллиарда рублей. Из самолеты были выгружены палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью, вес общего груза составил свыше 1,2 тонны (1235 киллограмов).

Таможенники обнаружили их на складе хранения. Метадон не был предварительно задекларирован.

По факту произошедшего 6 декабря таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».