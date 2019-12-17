В Москве в понедельник ожидается до +4°С

В Москве во вторник, 17 декабря, ожидается до +4°С, следует из данных Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +2°С до +4°С.

В небе будет облачно. В городе пройдут небольшие осадки. При этом местами они будут умеренные.

Ожидается, что пойдет снег с дождем.

Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.