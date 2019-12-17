Самолет S7 Airlines до Бангкока вернулся в Новосибирск из-за неполадки
Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, который направлялся из Новосибирска в Бангкок, через два часа вернулся обратно в аэропорт города из-за технической проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В данный момент городская транспортная прокуратура выполняет проверку.
Как пояснил собеседник агентства, она проходит «в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров».
Как стало известно, всего на борту было свыше 150 пассажиров.