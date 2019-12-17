Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве. Мужчину уже задержали.

Об этом сообщает издание «Ярновости», ссылаясь на источник.

По предварительной информации, преступление случилось вечером 15 декабря. Корнилов якобы в пьяном виде убил водителя автомобиля, после чего поджег его машину, пытаясь избавиться от следов преступления.

В Следственном управлении СК России по Ярославской области от комментариев пока отказались.