В Польше эвакуировали 400 человек из здания суда из-за посылки с белым порошком
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В польском городе Катовице из здания Окружного суда были эвакуированы около 400 человек. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.
Отмечается, что эвакуации произошла после того, как в одной из посылок был обнаружен белый порошок и письма с угрозами.
К зданию суда прибыли 15 пожарных бригад – около 40 спасателей. Ближайшие к месту происшествия дороги были перекрыты на несколько часов, здание обследовали эксперты-химики.
Спустя несколько часов выяснилось, что белый порошок оказался мукой.