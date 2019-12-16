В Польше эвакуировали 400 человек из здания суда из-за посылки с белым порошком

В польском городе Катовице из здания Окружного суда были эвакуированы около 400 человек. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Отмечается, что эвакуации произошла после того, как в одной из посылок был обнаружен белый порошок и письма с угрозами.

К зданию суда прибыли 15 пожарных бригад – около 40 спасателей. Ближайшие к месту происшествия дороги были перекрыты на несколько часов, здание обследовали эксперты-химики.

Спустя несколько часов выяснилось, что белый порошок оказался мукой.