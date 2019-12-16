Уволилась нецензурно призвавшая молодежь к труду чиновница из Ленобласти

Нецензурно призвавшая молодежь к труду начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во время своего выступления на молодежном форуме Позднякова порассуждала о том, что необходимости постоянно работать, а не надеяться на окружающих.

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