Уволилась нецензурно призвавшая молодежь к труду чиновница из Ленобласти
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Нецензурно призвавшая молодежь к труду начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию, передает РИА «Новости».
Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации.
«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — сообщили в пресс-службе.
Ранее во время своего выступления на молодежном форуме Позднякова порассуждала о том, что необходимости постоянно работать, а не надеяться на окружающих.
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