Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми

В Ухте в Республике Коми погибли два человека при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что пожар произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома расположенном на улице Набережная Нефтяников. Пожар начался в электрощитовой, после чего перекинулся на другие электрощитовые еще на трех этажах.

Предварительно пострадали шесть человек, двое погибли.

Состояние пострадавших и обстоятельства пожара уточняются.