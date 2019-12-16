Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нарушение закона предполагает наложение административного штрафа на граждан в 10 тыс. рублей, на должностных лиц — 50 тыс. и на юрлиц — 500 тыс.

За неоднократное нарушение (более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит до 5 млн рублей.

Закон был одобрен Советом Федерации 11 декабря.

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