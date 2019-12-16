Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По заверению мужчины, он признает тяжесть своего преступления. Кроме того, ученый отмечает, что его должна настигнуть «самая страшная кара».

Соколов также рассказал, что у них с Ещенко на весну 2020 года была запланирована свадьба. По словам Соколова, он испытывал любовь к девушке.

«За все пять лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», — написал Соколов.

Еще в своем послании историк снова принес извинения семье убитой девушке.

Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

— Адвокат расчленившего аспирантку Соколова назвал вероятные причины убийства

— «Чудовищно тяжело»: Соколов написал письмо из СИЗО