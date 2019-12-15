Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать

В Москве полицейские застрелили мужчину после того, как он напал на свою мать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД Москвы.

Согласно имеющимся данным, мужчина ранил мать в одном из домов на улице Генерала Тюленева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину с телесными повреждениями и мужчину, который вел себя неадекватно.

Отмечается, что при виде правоохранителей мужчина кинулся на них, угрожая предметом похожим на пистолет.

Сотрудники полиции применили в отношении него табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение.

По словам информированного источника, погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, у мужчины произошел рецидив из-за которого он оказался в неадекватном состоянии.