Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать
В Москве полицейские застрелили мужчину после того, как он напал на свою мать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД Москвы.
Согласно имеющимся данным, мужчина ранил мать в одном из домов на улице Генерала Тюленева.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину с телесными повреждениями и мужчину, который вел себя неадекватно.
Отмечается, что при виде правоохранителей мужчина кинулся на них, угрожая предметом похожим на пистолет.
Сотрудники полиции применили в отношении него табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался.
Пострадавшая была доставлена в медучреждение.
По словам информированного источника, погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, у мужчины произошел рецидив из-за которого он оказался в неадекватном состоянии.