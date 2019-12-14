Мемориал Немцова вернули на место его гибели

Мемориал Бориса Немцова вернули на обновленный Большой Москворецкий мост в Москве.

Об этом в своем Facebook cообщил сопредседатель московского отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер.

Как известно, на этом мосту проводилась реконструкция.

«Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова», — написал Шнейдер.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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