СБУ заблокировала канал наркотрафика в Россию

В Службе безопасности Украины сообщили, что оперативники ведомства обнаружили и заблокировали канал контрабанды наркотиков и психотропных веществ, поставки которых шли из Южной Америки в Россию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали членов международной преступной группировки, в которую входили граждане Украины и России. При себе у злоумышленников было 6 кг психотропного вещества гармалин.

В ведомстве уточнили, что члены банды отвечали за получение оптовых партий наркотиков, а также их дальнейшую отправку зарубеж.

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