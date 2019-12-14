Путин внес в Госдуму законопроект о звании «город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом сообщает на сайте ГД.

Согласно документу, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В пояснительной записке говорится, что звание будет присваиваться в том случае, если предприятиям, которые существовали в названный период на территории города, вручали государственные награды и (или) им вручались переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны.

Учитывается также то, получали ли работники предприятий награды. Звание будет присваиваться при условии документального подтверждения фактов трудового героизма жителей города в годы ВОВ.