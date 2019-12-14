Железнодорожников Франции попросили остановить протесты в праздники
Глава Французской национальной компании компании железных дорог Жан-Пьер Фанаду обратился к работникам с просьбой остановить протесты в празднничные предновогоодние и рождественскиее дни. Об этом сообщает Figaro.
Он подчеркнул, что конец года — время семейных праздников, поэтому многие французы будут пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до родных и близких.
Глава Французской национальной компании компании железных дорог призвал противников пенсионной реформы «взять паузу» и обеспечить передвижение граждан в стране.
«Я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период», — добавил Фанаду.
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