В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

В Ванкувере белоголовый орлан пытался съесть осьминога, но силы моллюска оказались не меньше, чем у хищной птицы. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, люди сбежались на крик птицы, и увидели, что осьминог крепко сжал своими щупальцами тело орлана, не давая ему вырваться. Уточняется, что если бы не помощь людей, моллюск мог утопить птицу.

Чтобы разнять борющихся, людям пришлось вытащили их на борт лодки. После освобождения испуганный орел взлетел и уселся на ближайшем бревне.

«Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел», — рассказал свидетель.

Сотрудники рыбного хозяйства, которым пришлось разнимать орлана и осьминога отметили, что никогда не встречали такого большого осьминога в природе.

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