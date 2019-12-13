Поезда предлагают оборудовать курилками

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Поезда повышенной комфортности страдают от вандалов меньше. Хулиганов отпугивает усиленная охрана... Поезда повышенной комфортности страдают от вандалов меньше. Хулиганов отпугивает усиленная охрана...
Поезда повышенной комфортности страдают от вандалов меньше. Хулиганов отпугивает усиленная охрана...
ЦППК

В российских поездах дальнего следования хотят оборудовать специальные места для курения. С таким предложением выступила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, сообщает RT.

В поездах дальнего следования стоит выделить вагон или тамбур для курящих людей, заявила Беклемищева.

Она подчеркнула, что принятый Госдумой закон о возвращении мест для курения в российские аэропорты является «шагом в правильном направлении», однако не стоит ограничиваться только аэропортами.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон, согласно которому в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения.

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