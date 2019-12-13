Поезда предлагают оборудовать курилками

В российских поездах дальнего следования хотят оборудовать специальные места для курения. С таким предложением выступила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, сообщает RT.

В поездах дальнего следования стоит выделить вагон или тамбур для курящих людей, заявила Беклемищева.

Она подчеркнула, что принятый Госдумой закон о возвращении мест для курения в российские аэропорты является «шагом в правильном направлении», однако не стоит ограничиваться только аэропортами.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон, согласно которому в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения.

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