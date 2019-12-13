После смерти одного из близнецов-пациентов Каабака лечение его брата не ускорили

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Сергей Кузнецов, отец умершего ребенка, которому требовалась трансплантации почки, заявил, что лечение второго близнеца не было ускорено. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Минздрав ничего не обещал, посочувствовал и на этом все. Они все равно раньше времени операцию не проведут – ему еще даже не начали делать вакцинацию», — заявил Кузнецов.

По его словам, несмотря на медлительность врачей мальчику все равно становится лучше – он уже начал самостоятельно дышать.

«Ему получше – отек ушел с легких, он сейчас дышит самостоятельно», — сказал Кузнецов.

Ранее отец близнеца с Сахалина связал его смерть с увольнением детского врача Михаила Каабака.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес более 9-10 кг.

Эта новость вызвала большой резонанс. Каабак вернулся к работе после встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.