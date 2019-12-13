После смерти одного из близнецов-пациентов Каабака лечение его брата не ускорили
Сергей Кузнецов, отец умершего ребенка, которому требовалась трансплантации почки, заявил, что лечение второго близнеца не было ускорено. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
«Минздрав ничего не обещал, посочувствовал и на этом все. Они все равно раньше времени операцию не проведут – ему еще даже не начали делать вакцинацию», — заявил Кузнецов.
По его словам, несмотря на медлительность врачей мальчику все равно становится лучше – он уже начал самостоятельно дышать.
«Ему получше – отек ушел с легких, он сейчас дышит самостоятельно», — сказал Кузнецов.
Ранее отец близнеца с Сахалина связал его смерть с увольнением детского врача Михаила Каабака.
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес более 9-10 кг.
Эта новость вызвала большой резонанс. Каабак вернулся к работе после встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.