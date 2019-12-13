Названы самые необычные имена для новорожденных

В ноябре 2019 года в Москве новорожденным девочкам дали имена Весна и Джульетта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Как отмечается. в октябре и ноябре также на свет появились Лукиан, Лучезар, Климентия, Игнатия, Феодора и Яромира.

При этом, 29 девочек назвали Стефаниями, еще 22 — Оливиями.

Сообщается, что самым популярным именем для мальчиков за октябрь-ноябрь стал Михаил (470 детей), далее следуют Александр и Максим. Самое популярное женское имя — Анна (450 детей), Мария и София.