Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Ребенок поступил в одну из московских больниц 11декабря, в результате обследования в его крови были обнаружены наркотические вещества.

По словам Ивановой, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку условий жизни ребенка и его воспитания, отметила представитель Следственного комитета.

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