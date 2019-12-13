Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
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Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Ребенок поступил в одну из московских больниц 11декабря, в результате обследования в его крови были обнаружены наркотические вещества.
По словам Ивановой, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку условий жизни ребенка и его воспитания, отметила представитель Следственного комитета.
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