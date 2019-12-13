В Госдуму внесен проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона, подразумевающий обязательную защиту диссертации. Об этом сообщается на сайте ГД.

В настоящее время по завершению аспирантуры необходимо представить научный доклад, защита диссертации на соискание кандидатской степени является необязательной.

Инициаторы законопроекта считают, что такая систем позволяет больше концентрироваться на освоение материала, а не на научной деятельности.

При этом в пояснительной записке отмечается, что основной целью обучения в аспирантуре всегда была подготовка диссертации.

Законопроект предполагает разработку программы аспирантуры на основе федеральных требований, ее утверждением будет заниматься Министерство науки и высшего образования.

Отмечается, что диссертацию можно будет защитить как до завершения обучения, так и после.

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