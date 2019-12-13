В Москве в пятницу ожидается до +2°C

В Москве в пятницу, 13 декабря, ожидается до +2°C. Об этом сообщают «Метеоновости».

По данным синоптиков, в столице и области сохранится антициклон.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0°C до +2°C, а в Подмосковье – от -2°C до +3°C.

Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление середине дня составит 750 мм рт. ст.

Относительная влажность останется высокой около 80-85 %.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.