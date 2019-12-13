Организаторы «китовой тюрьмы» выплатили штрафы в размере 65 млн рублей

Две из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух для «китовой тюрьмы» в Приморье, выплатили штрафы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что сумма штрафов на незаконный вылов животных составила более 65 млн рублей. Деньги поступили в казну государства.

Штрафы были выплачены компаниями «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». Еще две компании «Океанариум ДВ» и «Афалина» должны заплатить по 56,4 млн рублей и 28,176 млн рублей соответственно.

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