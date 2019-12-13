Жительница Таиланда украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш перед мужем

В Таиланде жительница города Пхангнга решила украсть чужого ребенка, чтобы скрыть факт выкидыша от мужа. Об этом сообщает Mirror.

У 27-летней девушки случился выкидыш в ноябре 2019 года. Она продолжала делать вид, что беременна, поскольку испугалась сказать мужу правду. Спустя месяц девушка отправилась в больницу под предлогом родов, где познакомилась с семейной парой, у которой родилась девочка.

Девушка попросила разрешения супругов погулять с новорожденной, после чего выкрала ребенка и отвела домой к мужу, чтобы показать свою «дочь».

Однако план злоумышленницы не удался. Ее побег попал на камеру видеонаблюдения в больнице. В тот же день она была арестована на глазах у удивленного супруга.

Девушка призналась в похищении ребенка, ей грозит до пяти лет тюремного срока.

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