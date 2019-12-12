Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России («Истязание двух и более лиц») против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Как стало известно, мужчина неоднократно в своей квартире включал звуки ржания лошади.

В ведомстве заявили, что таким действием он доставлял «психические страдания другим жителям дома».

Отмечается, что мужчина уже задержан.