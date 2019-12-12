В Госдуме выступили за проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов

Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону о гражданстве, согласно которым собеседование украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка, будет отменено. Соответствующий документ появился в электронной базе данных парламента.

В соответствии с проектом, такая возможность предусматривается, если комиссия признает их свободно владеющими русским языком.

Отмечается, чтобы обойтись без собеседования, нужно будет направить личное заявление о признании граждан Украины и Белоруссии таковыми, а также при наличии оснований, предусмотренных статьей 331 закона «О гражданстве России».

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