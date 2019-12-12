Студент ВШЭ впал в кому во время занятий
close
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) 12 декабря впал в кому в аудитории вуза в учебное время. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.
Уточняется, что молодой человек доставлен в реанимацию. У него диагностировали кому неясной этиологии.
По словам сокурсницы студента, в аудитории вуза он положил голову на стол и как будто уснул. Когда его начали будить, он не проснулся. Тогда молодому человеку вызвали скорую помощь.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: