Идеальное число детей в семье назвали россияне
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Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом общественного мнения провело опрос и выяснило у россиян желаемое количество детей в семье. Об этом сообщает «Известия».
Так, большинство респондентов — 41% — хотят воспитывать двоих детей. Еще 30% готовы иметь троих детей, 15% — минимум четверых.
Также, 6% готовы иметь только одного ребенка, а 3% не собираются обзаводиться потомством.
Отмечается, что в последние два года на среднестатистическую семью в России приходится 1,7 ребенка.
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