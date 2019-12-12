Идеальное число детей в семье назвали россияне

Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом общественного мнения провело опрос и выяснило у россиян желаемое количество детей в семье. Об этом сообщает «Известия».

Так, большинство респондентов — 41% — хотят воспитывать двоих детей. Еще 30% готовы иметь троих детей, 15% — минимум четверых.

Также, 6% готовы иметь только одного ребенка, а 3% не собираются обзаводиться потомством.

Отмечается, что в последние два года на среднестатистическую семью в России приходится 1,7 ребенка.

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