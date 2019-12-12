Родственника убитого в Берлине Хангошвили заочно арестовали по делу о терроризме

Мурад Кавтарашвили, который приходится родственником убитому в Берлине гражданину Грузии Зелимхану Хангошвили, был заочно арестован по решению суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Как стало известно, теперь он находится в международном розыске.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

В данный момент правоохранительные органы выясняют точное местонахождение Кавтарашвили.

Уточняется, что по решению суда, родственника Хангошвили арестуют на два месяца, после того как его задержат на российской территории.

Зелимхана Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве был задержан россиянин.

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