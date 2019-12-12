Песков рассказал о множестве скрывающихся в Европе террористов с Кавказа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе по-прежнему скрывается большое число лиц, обвиняемых в терактах и массовых убийствах во время трагических событий на Северном Кавказе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По-прежнему скрываются очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрываются. Они где-то получают виды на жительство, где-то гражданство. Они ходят среди бела дня по улицам среди обычных людей. И по многим из них ведутся какие-то следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему только сейчас российская сторона объявила о причастности застреленного в Берлине Зелимхана Хангошвили к терактам.

Также он ответил, почему не называют имена подозреваемых.

«Как правило, такие списки не публикуются. Ведется планомерная, в соответствии с правовыми нормами работа», — сказал Песков.

Раннее Россия признала персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве в качестве ответной меры. МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

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